Месси забил 650-й гол за «Барселону». Реализовал штрафной в победной игре с «Атлетиком»

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:1. В ее составе отличились Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Месси забил гол со штрафного еще в первом тайме. На 650 голов в составе «Барсы» у него ушло 755 матчей.

Всего Месси реализовывал штрафные 55 раз за карьеру. 49 из них были в составе «Барселоны», 38 – в Примере.

После этой победы «Барселона» поднялась на второе место в Примере. Она имеет 40 очков за 20 матчей. Лидирующий «Атлетико» опережает «Барсу» на 10 очков.

«Барселона» и Месси подадут в суд на El Mundo. Клуб отрицает причастность к утечке деталей контракта