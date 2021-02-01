Лионель Месси
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Месси забил 650-й гол за «Барселону». Реализовал штрафной в победной игре с «Атлетиком»
01 февраля, 00:51
«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:1. В ее составе отличились Лионель Месси и Антуан Гризманн.
Месси забил гол со штрафного еще в первом тайме. На 650 голов в составе «Барсы» у него ушло 755 матчей.
Всего Месси реализовывал штрафные 55 раз за карьеру. 49 из них были в составе «Барселоны», 38 – в Примере.
После этой победы «Барселона» поднялась на второе место в Примере. Она имеет 40 очков за 20 матчей. Лидирующий «Атлетико» опережает «Барсу» на 10 очков.
«Барселона» и Месси подадут в суд на El Mundo. Клуб отрицает причастность к утечке деталей контракта
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