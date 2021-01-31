«Барселона» и Месси подадут в суд на El Mundo. Клуб отрицает причастность к утечке деталей контракта

Газета El Mundo опубликовала финансовые детали контракта Лионеля Месси. Без учета вычета налогов сумма четырехлетнего контракта Месси – 555 237 619.

Все детали и суммы по конкретным пунктам можно прочитать в этом материале:

Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»

RAC1 пишет, что адвокат Месси уже готовит иск к El Mundo. В «Барселоне» только пять человек имели доступ к деталям контракта Месси.

«Барселона» выступила с официальным заявлением, где опровергла любую связь с утечкой. Клуб тоже подаст в суд на El Mundo, потому что контракт – частный документ.

«Барса» выразила Месси полную поддержку. Его контракт заканчивается через пять месяцев, но Месси отложил решение о продлении до выборов президента клуба.