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Футбол
«Реал» объявил себя самым популярным клубом мира в соцсетях и сослался на исследование Deloitte
3 часа назад
По данным Deloitte, у «Реала» больше 250 млн подписчиков во всех соцсетях, и это рекордное число.
- 110,9 млн – в фейсбуке.
- 94,5 млн – в инстаграме.
- 35,7 млн – в твиттере.
- 6,2 млн – в ютубе.
- 4,2 млн – в тиктоке.
Чуть меньше у «Барселоны» (248 млн), а дальше – большой отрыв (третий – «МЮ» со 140,8 млн).
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