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«Реал» объявил себя самым популярным клубом мира в соцсетях и сослался на исследование Deloitte

3 часа назад

По данным Deloitte, у «Реала» больше 250 млн подписчиков во всех соцсетях, и это рекордное число.

  • 110,9 млн – в фейсбуке.
  • 94,5 млн – в инстаграме.
  • 35,7 млн – в твиттере.
  • 6,2 млн – в ютубе.
  • 4,2 млн – в тиктоке.

Чуть меньше у «Барселоны» (248 млн), а дальше – большой отрыв (третий – «МЮ» со 140,8 млн).

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