«Реал» объявил себя самым популярным клубом мира в соцсетях и сослался на исследование Deloitte

По данным Deloitte, у «Реала» больше 250 млн подписчиков во всех соцсетях, и это рекордное число.

110,9 млн – в фейсбуке.

94,5 млн – в инстаграме.

35,7 млн – в твиттере.

6,2 млн – в ютубе.

4,2 млн – в тиктоке.

Чуть меньше у «Барселоны» (248 млн), а дальше – большой отрыв (третий – «МЮ» со 140,8 млн).