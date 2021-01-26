Димитри Оберлен
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«Бавария» подписала во вторую команду Оберлена. Он не играл четыре месяца, а раньше забивал ЦСКА в ЛЧ
44 минуты назад
Димитри Оберлен усилит «Баварию-2», которая выступает в третьем немецком дивизионе. Контракт – до лета 2021 года.
- Оберлену 23 года.
- Принадлежал «Базелю», ездил в аренду в «Эмполи» и «Зульте-Варегем».
- Последний матч провел в сентябре 2020-го.
- Наиболее успешен Оберлен был осенью 2017-го. Тогда 20-летний форвард забил четыре гола на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Один из голов был забит в ворота ЦСКА – «Базель» выиграл 2:0 в Москве.
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