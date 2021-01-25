Гендиректор «Тамбова» на 99% оценила вероятность снятия команды с РПЛ

Весеннюю часть сезона «Тамбов» завершил на последнем месте в таблицы РПЛ – 13 очков после 19 туров. Дополнительный повод расстраиваться – кризис внутри клуба.

22 января Sport24 писал о долгах по зарплате в «Тамбове»: игроки даже обращались из-за них в ФИФА. Примерно тогда же появлялись первые слухи о снятии клуба с РПЛ, но «Тамбов» опровергал их.

Сейчас гендиректор клуба Ольга Коновалова сказала:

«Безусловно, рассматривался вариант со снятием с РПЛ. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

Снятие оцениваю на 99 процентов. И все – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования.

В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ».