Суарес показал лучший старт за новый клуб в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале»

Этим летом Луис Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента. С того момента его статистика в Примере:

15 матчей.

12 голов.

1 ассист.

Это лучший старт за новую команду в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале». В сезоне-2009/10 в первых 15 матчах он забил 13 голов.