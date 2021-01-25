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Суарес показал лучший старт за новый клуб в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале»
27 минут назад
Этим летом Луис Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента. С того момента его статистика в Примере:
- 15 матчей.
- 12 голов.
- 1 ассист.
Это лучший старт за новую команду в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале». В сезоне-2009/10 в первых 15 матчах он забил 13 голов.
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