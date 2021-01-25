Луис Суарес
Примера
Футбол
Криштиану Роналду
Атлетико
Реал
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Луис Суарес #Футбол #Криштиану Роналду #Барселона #Примера #Реал #Атлетико

Суарес показал лучший старт за новый клуб в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале»

27 минут назад

Этим летом Луис Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента. С того момента его статистика в Примере:

  • 15 матчей.
  • 12 голов.
  • 1 ассист.

Это лучший старт за новую команду в Примере со времен дебюта Роналду в «Реале». В сезоне-2009/10 в первых 15 матчах он забил 13 голов.

Еще по теме
Ядерный дебют Суареса в «Атлетико»: дубль + голевая за 25 минут 🦁
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Луис Суарес
#Футбол
#Криштиану Роналду
#Барселона
#Примера
#Реал
#Атлетико