Хуан Рамон
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#Хуан Рамон #Футбол #Барселона #Усман Дембеле #Миралем Пьянич #Кубок Испании #Корнелья

«Барселона» не забила два пенальти в ворота «Корнельи». Оба удара отбил вратарь

57 минут назад

«Барселона» и «Корнелья» встретились в Кубке Испании. В этой игре «Барселона» не реализовала два пенальти. Их били Миралем Пьянич и Усман Дембеле.

Оба удара отбил вратарь «Корнельи» Хуан Рамон. Ему 21 год, воспитанник «Корнельи». Этот же вратарь играл в основе «Корнельи» в победном матче против «Атлетико».

До этого матча он всего раз за карьеру отбивал пенальти. Transfermarkt оценивает Хуана Рамона в 300 тысяч евро.

Вратарь «Корнельи» вытащил пенальти от Пьянича в Кубке Испании

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