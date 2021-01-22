«Барселона» не забила два пенальти в ворота «Корнельи». Оба удара отбил вратарь

«Барселона» и «Корнелья» встретились в Кубке Испании. В этой игре «Барселона» не реализовала два пенальти. Их били Миралем Пьянич и Усман Дембеле.

Оба удара отбил вратарь «Корнельи» Хуан Рамон. Ему 21 год, воспитанник «Корнельи». Этот же вратарь играл в основе «Корнельи» в победном матче против «Атлетико».

До этого матча он всего раз за карьеру отбивал пенальти. Transfermarkt оценивает Хуана Рамона в 300 тысяч евро.

Вратарь «Корнельи» вытащил пенальти от Пьянича в Кубке Испании