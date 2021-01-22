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«Барселона» не забила два пенальти в ворота «Корнельи». Оба удара отбил вратарь
57 минут назад
«Барселона» и «Корнелья» встретились в Кубке Испании. В этой игре «Барселона» не реализовала два пенальти. Их били Миралем Пьянич и Усман Дембеле.
Оба удара отбил вратарь «Корнельи» Хуан Рамон. Ему 21 год, воспитанник «Корнельи». Этот же вратарь играл в основе «Корнельи» в победном матче против «Атлетико».
До этого матча он всего раз за карьеру отбивал пенальти. Transfermarkt оценивает Хуана Рамона в 300 тысяч евро.
Вратарь «Корнельи» вытащил пенальти от Пьянича в Кубке Испании
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