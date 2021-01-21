Вратарь «Корнельи» вытащил пенальти от Пьянича в Кубке Испании

«Корнелья» и «Барселона» встретились в 1/16 финала Кубка Испании. На 40-й минуте Миралем Пьянич не реализовал пенальти. Вратарь Хуан Рамон вытащил его удар.

До этого он отбил один пенальти в сезоне-2018/19. Пьянич имел за карьеру всего один нереализованный пенальти. В сентябре 2014-го он не забил в матче за сборную Боснии.

Хуану Рамону 21 год. Это воспитанник «Корнельи». Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. Рамон играл в основе «Корнельи» в победном матче против «Атлетико».

«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от команды из третьей лиги