НХЛ отказалась от шайб с технологией отслеживания – теперь там будут обычные шайбы

Из-за проблем с производительностью НХЛ отказалась от шайб с технологией отслеживания – такое решение принято после первых отрицательных отзывов на старте сезона-2020/21.

Пресс-служба НХЛ сказала, что руководство лиги уже нашло альтернативу – теперь в матчах НХЛ команды будут играть обычными шайбами, которые использовались в плей-офф в прошлом сезоне.