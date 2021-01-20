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НХЛ отказалась от шайб с технологией отслеживания – теперь там будут обычные шайбы

3 часа назад

Из-за проблем с производительностью НХЛ отказалась от шайб с технологией отслеживания – такое решение принято после первых отрицательных отзывов на старте сезона-2020/21.

Пресс-служба НХЛ сказала, что руководство лиги уже нашло альтернативу – теперь в матчах НХЛ команды будут играть обычными шайбами, которые использовались в плей-офф в прошлом сезоне.

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