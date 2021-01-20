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#АПЛ #Футбол #Челси #Лестер

«Лестер» вышел на первое место в АПЛ. «Челси» идет восьмым лишь с двумя победами в последних восьми играх

22 минуты назад

В 18-м туре АПЛ «Лестер» обыграл «Челси» 2:0, уже в первом тайме добившись преимущества в два мяча.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ндиди 6
Мэддисон 41
2:0
Матч завершен
Челси
Лондон
  • «Лестер» возглавил таблицу АПЛ с 38 очками. У «МЮ» – 37 плюс игра в запасе. Третьим идет «Ман Сити» (35, две игры в запасе), четвертым – «Ливерпуль» (34, одна игра в запасе).
  • «Челси» – восьмой с 29 очками. Из последних восьми игр клуб обыграл только «Вест Хэм» и «Фулхэм», а проиграл пять раз.

Турнирная таблица АПЛ

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