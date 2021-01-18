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#Уфа #РПЛ #Футбол #коронавирус #Урал

На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами

2 часа назад

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о введении антиковидных паспортов. По его словам, их будут получать те, у кого в крови будут антитела к коронавирусу.

Хабиров считает, что для жителей это будет стимулом сделать привирку. Благодаря антиковидным паспортам залы будет разрешено наполнять более, чем на разрешенные 30%.

Глава Общественной палаты Башкирии и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сразу же сказал, что матчи «Уфы» смогут посещать те, кто получил такие паспорта.

Слова Мурзагулова:

«Первыми из всех регионов России вводим антиковидные паспорта. Есть большое количество людей, которые либо переболели, либо сделали прививку, любо сделают ее в ближайшее время, так как начинается массовая вакцинация. Почему они тогда должны сидеть дома, а не ходить, скажем, на футбол?

Это начинает работать с 5 февраля. Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с «Уралом» наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион. Это касается любых массовых мероприятий в Республике.

Единственное: болельщикам все равно придется сидеть на трибунах в масках. Это федеральный норматив, мы его не можем отменить».

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