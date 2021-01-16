Пабло Насименто
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«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
3 часа назад
«Локомотив» и «Бордо» окончательно оформили трансфер защитника Пабло. Он уже попал в команду на сборе в Марбелье.
Пабло играл в «Бордо» с августа 2015 года. Transfermarkt пишет, что «Локомотив» заплатил за его трансфер 2,5 миллиона евро.
Пабло сказал: «Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!»
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