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#Пабло Насименто #РПЛ #Футбол #Локомотив #Лига 1 #Бордо

«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло

4 часа назад

«Локомотив» на официальном сайте объявил о договоренности с «Бордо» по трансферу бразильского защитника Пабло. Справка:

  • Ему 29.
  • За «Бордо» играет с 2015 года. За это время вышел на поле в составе клуба 113 раз, забил 7 мячей и отдал 5 голевых.
  • Один раз уезжал в аренду – в «Коринтианс» в 2017-м.
  • Его контракт с «Бордо» заканчивался летом-2021.
  • За сборную Бразилии сыграл два матча.

«Локомотив» не называет сумму сделки, но Transfermarkt оценивает Пабло в 8 млн евро. Изначально клуб написал, что Пабло подпишет контракт на 3,5 года в случае успешного медосмотра, который запланирован на 15 января.

телеграм-канал «Локомотива»

Потом клуб исправил публикацию и написал, что он подпишет долгосрочный контракт.

телеграм-канал «Локомотива»

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