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«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
4 часа назад
«Локомотив» на официальном сайте объявил о договоренности с «Бордо» по трансферу бразильского защитника Пабло. Справка:
- Ему 29.
- За «Бордо» играет с 2015 года. За это время вышел на поле в составе клуба 113 раз, забил 7 мячей и отдал 5 голевых.
- Один раз уезжал в аренду – в «Коринтианс» в 2017-м.
- Его контракт с «Бордо» заканчивался летом-2021.
- За сборную Бразилии сыграл два матча.
«Локомотив» не называет сумму сделки, но Transfermarkt оценивает Пабло в 8 млн евро. Изначально клуб написал, что Пабло подпишет контракт на 3,5 года в случае успешного медосмотра, который запланирован на 15 января.
Потом клуб исправил публикацию и написал, что он подпишет долгосрочный контракт.
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