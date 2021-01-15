«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло

«Локомотив» на официальном сайте объявил о договоренности с «Бордо» по трансферу бразильского защитника Пабло. Справка:

Ему 29.

За «Бордо» играет с 2015 года. За это время вышел на поле в составе клуба 113 раз, забил 7 мячей и отдал 5 голевых.

Один раз уезжал в аренду – в «Коринтианс» в 2017-м.

Его контракт с «Бордо» заканчивался летом-2021.

За сборную Бразилии сыграл два матча.

«Локомотив» не называет сумму сделки, но Transfermarkt оценивает Пабло в 8 млн евро. Изначально клуб написал, что Пабло подпишет контракт на 3,5 года в случае успешного медосмотра, который запланирован на 15 января.