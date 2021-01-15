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#Зенит #РПЛ #Футбол #коронавирус #Артем Дзюба #Андрей Лунев

У Дзюбы и Лунева коронавирус. «Зенит» подтвердил это

5 часов назад

«Зенит» отправился на сбор в Дубай. Клуб объявил состав – в нем не оказалось Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Причина – положительные тесты на коронавирус. «Зенит» сообщил, что они пропустят первый сбор и присоединятся к команде позднее.

А вот игроки, которые полетят на сбор:

Матчи «Зенита» на сборе:

  • С «Ригой» (21 января).
  • С «Пахтакором» и солигорским «Шахтером» (24 января).
  • С «Уралом» (27 января).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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