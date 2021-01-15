У Дзюбы и Лунева коронавирус. «Зенит» подтвердил это

«Зенит» отправился на сбор в Дубай. Клуб объявил состав – в нем не оказалось Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Причина – положительные тесты на коронавирус. «Зенит» сообщил, что они пропустят первый сбор и присоединятся к команде позднее.

А вот игроки, которые полетят на сбор: