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Шеффилд Юнайтед
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
вчера, 23:37
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в 18-м туре АПЛ.
Это первая победа для клуба в АПЛ в сезоне-2020/21. До этого «Шеффилд» обыграл «Бристоль Роверс» в Кубке Англии (3:2).
«Шеффилд Юнайтед» идет на последнем месте в АПЛ. За 18 туров команда набрала только пять очков.
Разница мячей у «Шеффилда» – 9:29. В прошлом сезоне «Шеффилд» занял девятое место в АПЛ.
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