АПЛ
Футбол
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #Шеффилд Юнайтед #Ньюкасл

«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне

вчера, 23:37

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в 18-м туре АПЛ.

Это первая победа для клуба в АПЛ в сезоне-2020/21. До этого «Шеффилд» обыграл «Бристоль Роверс» в Кубке Англии (3:2).

«Шеффилд Юнайтед» идет на последнем месте в АПЛ. За 18 туров команда набрала только пять очков.

Разница мячей у «Шеффилда» – 9:29. В прошлом сезоне «Шеффилд» занял девятое место в АПЛ.

Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Шарп 72
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
В детстве пацану из «Шеффилда» сказали, что он не сможет ходить. Сейчас он дебютировал за основу – отец смотрел и плакал
«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#Шеффилд Юнайтед
#Ньюкасл