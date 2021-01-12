«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в 18-м туре АПЛ.

Это первая победа для клуба в АПЛ в сезоне-2020/21. До этого «Шеффилд» обыграл «Бристоль Роверс» в Кубке Англии (3:2).

«Шеффилд Юнайтед» идет на последнем месте в АПЛ. За 18 туров команда набрала только пять очков.

Разница мячей у «Шеффилда» – 9:29. В прошлом сезоне «Шеффилд» занял девятое место в АПЛ.