Юношеский Кубок Англии приостановлен из-за коронавируса

Юношеский Кубок Англии сезона-2020/21 остановлен до завершения режима национальной изоляции. Это соревнование для игроков младше 18 лет.

Новость о закрытии турнира – эксклюзив The Athletic. Официальное объявление от FA ожидается через несколько часов.

Юношеский Кубок Англии прошлого сезона тоже был остановлен из-за пандемии коронавируса. Потом турнир доиграли: «Ман Сити» выиграл у «Челси» в финале.

Премьер-лига постоянно проводит тестирование на коронавирус. В первом раунде массового тестирования выявлено 40 случаев заболевания в клубах АПЛ, потом – 36.

АПЛ переносит матчи, но турнир пока не закрывает.