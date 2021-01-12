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#коронавирус #Футбол #АПЛ #Юношеский Кубок Англии

Юношеский Кубок Англии приостановлен из-за коронавируса

3 часа назад

Юношеский Кубок Англии сезона-2020/21 остановлен до завершения режима национальной изоляции. Это соревнование для игроков младше 18 лет.

Новость о закрытии турнира – эксклюзив The Athletic. Официальное объявление от FA ожидается через несколько часов.

Юношеский Кубок Англии прошлого сезона тоже был остановлен из-за пандемии коронавируса. Потом турнир доиграли: «Ман Сити» выиграл у «Челси» в финале.

Премьер-лига постоянно проводит тестирование на коронавирус. В первом раунде массового тестирования выявлено 40 случаев заболевания в клубах АПЛ, потом – 36.

АПЛ переносит матчи, но турнир пока не закрывает.

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