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13 игроков «Селтика» и тренер самоизолировались из-за коронавируса после возвращения из Дубая
5 часов назад
Капитан «Селтика» Кристофер Жульен заразился коронавирусом. Тесты остальных представителей команды дали отрицательный результат, но главный тренер Нил Леннон и 13 футболистов ушли на самоизоляцию.
- Команда проводила шестидневный сбор в Дубае, случай с коронавирусом обнаружился уже после возвращения.
- Матч чемпионата Шотландии «Селтик» – «Хиберниан» состоится по расписанию 11 января, хозяева привлекут на игру резервистов.
- В шотландской лиге «Селтик» идет вторым, отставая от «Рейнджерс» на 22 очка и сыграв на четыре матча меньше.
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