Марин
Тоттенхэм
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«Марин» из восьмого дивизиона продал 15 тысяч виртуальных билетов на матч с «Тоттенхэмом». Матч без зрителей
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«Марин» (английский клуб, выступающий в 8-м дивизионе) в третьем раунде Кубка Англии сыграет с «Тоттенхэмом».
Этот матч пройдет без зрителей. Из-за этого слетел спонсор, который был готов купит рекламный пакет под эту встречу. Поэтому «Марин» запустил продажу виртуальных билетов:
- 10 фунтов – стоимость одного.
- 20 фунтов – билет+пожертвование.
«Марин» написал в твиттере, что планировал продать 600 билетов. В итоге он продал 15 тысяч.
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