Даяна Ястремская
допинг
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#Даяна Ястремская #допинг

Украинская теннисистка Ястремская обвиняется в употреблении допинга. Она отстранена

час назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Даяна Ястремская – 29-я ракетка мира. Ей 20 лет. В середине ноября она сдала анализ, в котором обнаружен местеролон. Это запрещенное вещество в теннисе.

Еще в декабре Ястремской было предъявлено обвинение в употреблении допинга. Она временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

Последнее соревнование для Ястремской было еще в начале ноября. Перед паузой в турнирах она проиграла четыре встречи подряд.

Теннисистка Ястремская выпустила песню. До этого она снимала мультфильмы о борьбе с коронавирусом

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