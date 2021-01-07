Украинская теннисистка Ястремская обвиняется в употреблении допинга. Она отстранена

Даяна Ястремская – 29-я ракетка мира. Ей 20 лет. В середине ноября она сдала анализ, в котором обнаружен местеролон. Это запрещенное вещество в теннисе.

Еще в декабре Ястремской было предъявлено обвинение в употреблении допинга. Она временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

Последнее соревнование для Ястремской было еще в начале ноября. Перед паузой в турнирах она проиграла четыре встречи подряд.

Теннисистка Ястремская выпустила песню. До этого она снимала мультфильмы о борьбе с коронавирусом