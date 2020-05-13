Даяна Ястремская
Теннис
музыка
коронавирус
Теннисистка Ястремская выпустила песню. До этого она снимала мультфильмы о борьбе с коронавирусом
13 мая 2020, 23:18
Даяна Ястремская – 25-я ракетка мира. С 31 марта у нее есть ютуб-канал. Там Ястремская выкладывала ролики о коронавирусе. Сначала это был призыв к благотворительным пожертвованиям, потом – целый мультфильм о правилах поведения и борьбе с коронавирусом.
Теперь Ястремская записала песню, которая с коронавирусом уже никак не связана. Это пятое видео на ее канале.
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