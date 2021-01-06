Тоттенхэм
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#Тоттенхэм #Футбол #Кубок английской лиги

«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, который станет пятым для Моуринью. Все четыре он выиграл

4 часа назад

«Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» 2:0 в полуфинале Кубка лиги – отличились Сиссоко и Сон.

  • Соперник по финалу определится сегодня в матче «МЮ»«Ман Сити».
  • Жозе Моуринью трижды выходил в финалы Кубка лиги с «Челси», еще один раз – с «МЮ». Во всех финалах его команды побеждали.
  • Последним трофеем «Тоттенхэма» был как раз Кубок лиги – в 2008 году.
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