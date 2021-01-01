Футбол
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#Футбол

В 2021 году в школах вводится урок футбола. Он заменяет третий урок физкультуры

01 января, 19:11

Keystone Press Agency/Global Look Press

РФС рассказал о проекте «Футбол в школах». Главное:

  • 24 декабря утверждена рабочая программа по физкультуре на основе футбола.
  • Урок футбола заменяет третий урок физкультуры.
  • Футбольные секции во внеурочное время сохраняются.
  • Школьные команды объединяются со спортшколами из каждого региона.
  • Академия РФС запускает 25-часовой онлайн-курс для обучения учителей.

Для старта выбраны три пилотных региона: Нижегородская область, Свердловская область и Республика Татарстан.

В сентябре 2020 года РФС проводил фестиваль «Футбол в школах». Главным призом был футбольный инвентарь для школ.

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