Футбол
В 2021 году в школах вводится урок футбола. Он заменяет третий урок физкультуры
01 января, 19:11
РФС рассказал о проекте «Футбол в школах». Главное:
- 24 декабря утверждена рабочая программа по физкультуре на основе футбола.
- Урок футбола заменяет третий урок физкультуры.
- Футбольные секции во внеурочное время сохраняются.
- Школьные команды объединяются со спортшколами из каждого региона.
- Академия РФС запускает 25-часовой онлайн-курс для обучения учителей.
Для старта выбраны три пилотных региона: Нижегородская область, Свердловская область и Республика Татарстан.
В сентябре 2020 года РФС проводил фестиваль «Футбол в школах». Главным призом был футбольный инвентарь для школ.
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