В 2021 году в школах вводится урок футбола. Он заменяет третий урок физкультуры

РФС рассказал о проекте «Футбол в школах». Главное:

24 декабря утверждена рабочая программа по физкультуре на основе футбола.

Урок футбола заменяет третий урок физкультуры.

Футбольные секции во внеурочное время сохраняются.

Школьные команды объединяются со спортшколами из каждого региона.

Академия РФС запускает 25-часовой онлайн-курс для обучения учителей.

Для старта выбраны три пилотных региона: Нижегородская область, Свердловская область и Республика Татарстан.

В сентябре 2020 года РФС проводил фестиваль «Футбол в школах». Главным призом был футбольный инвентарь для школ.