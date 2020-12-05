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Аномалия футбола после всемирного карантина – в одной картинке ⚽️
05 декабря, 21:49
Футбол прямо сейчас:
- Действующий чемпион АПЛ слетает команде, которая едва спаслась от вылета – 2:7.
- Решающий матч в группе Лиги наций заканчивается разгромом со счетом 5:0.
- «Бавария» забивает восемь голов, а в другом матче проигрывает 1:4.
- Соперники по Лиге чемпионов равны по силе и очкам, но результат – 0:6.
В 17-м туре РПЛ случилось что-то похожее. За четыре матча команды забили 21 гол – сразу на семь голов больше, чем во всем предыдущем туре. «Спартак» впервые с 2013 года набил пять голов в одной игре РПЛ. «Зенит» прервал серию без побед и перекрыл свою результативность за предыдущие четыре матча во всех турнирах.
Новая реальность футбола – куча голов и неожиданные результаты:
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