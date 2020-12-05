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#Футбол #РПЛ #Лига чемпионов #Лига Европы #АПЛ #Бундеслига #Примера

Аномалия футбола после всемирного карантина – в одной картинке ⚽️

05 декабря, 21:49

dpa/Global Look Press

Футбол прямо сейчас:

  • Действующий чемпион АПЛ слетает команде, которая едва спаслась от вылета – 2:7.
  • Решающий матч в группе Лиги наций заканчивается разгромом со счетом 5:0.
  • «Бавария» забивает восемь голов, а в другом матче проигрывает 1:4.
  • Соперники по Лиге чемпионов равны по силе и очкам, но результат – 0:6.

В 17-м туре РПЛ случилось что-то похожее. За четыре матча команды забили 21 гол – сразу на семь голов больше, чем во всем предыдущем туре. «Спартак» впервые с 2013 года набил пять голов в одной игре РПЛ. «Зенит» прервал серию без побед и перекрыл свою результативность за предыдущие четыре матча во всех турнирах.

Новая реальность футбола – куча голов и неожиданные результаты:

Николай Живоглядов, Гол.ру

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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