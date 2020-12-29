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#Барселона #Футбол #Эйбар #Примера

«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры

вчера, 23:32

«Барселона»«Эйбар» – 1:1. Так это было:

Матч завершен
Барселона
Барселона
Дембеле 67
1:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кике 57

Пара фактов по матчу и вокруг него:

  • Впервые за все время выступления в Примере «Эйбар» набрал очки в выездном матче против «Барселоны». До этого «Эйбар» всегда проигрывал.
  • «Эйбар» прервал серию в два матча из поражений, но продлил безвыигрышную до пяти в чемпионате Испании.
  • У «Барсы» отрезок из пяти матчей в Примере без поражений. Но из-за этой ничьи команда закончила 2020-й на шестом месте в таблице лиги.

Так выглядит верхняя часть таблицы:

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