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«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
вчера, 23:32
«Барселона» – «Эйбар» – 1:1. Так это было:
Пара фактов по матчу и вокруг него:
- Впервые за все время выступления в Примере «Эйбар» набрал очки в выездном матче против «Барселоны». До этого «Эйбар» всегда проигрывал.
- «Эйбар» прервал серию в два матча из поражений, но продлил безвыигрышную до пяти в чемпионате Испании.
- У «Барсы» отрезок из пяти матчей в Примере без поражений. Но из-за этой ничьи команда закончила 2020-й на шестом месте в таблице лиги.
Так выглядит верхняя часть таблицы:
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