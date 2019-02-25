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#Гарет Бэйл #Реал #Примера #Марсело #Тибо Куртуа

Бэйл забил, но не отпраздновал победный гол «Реала». И еще отмахнулся от Васкеса

25 февраля 2019, 16:41

«Реал» вчера выиграл у «Леванте» 2:1, победный мяч с пенальти на счету Бэйла. Что странно, валлиец вообще не показал никаких эмоций, забив мяч, заодно отпихнув подбежавшего его поздравить Васкеса.  

По мнению испанских СМИ, Бэйл так ведет себя из-за интервью Марсело и Куртуа, которые рассказали подробности о жизни футболистов «Реала». Про самого Бэйла они упомянули, что тот не знает испанского языка, поэтому не может общаться с партнерами. Сообщили и прозвище валлийца в команде – «гольфист». 

Бэйл отмахнулся от Васкеса, а главный тренер «Реала» Сантьяго Солари – словесно – от журналистов: «Он может праздновать так, как посчитает нужным». Испанское издание Marca делится инсайдами: Бэйл недоволен не только партнерами, но и тем, что мало играет. В раздевалке игрока успокоил Лука Модрич. 

Следующие три матча у «Реала» – огненные, два из них с «Барселоной, а третий – с дерзким «Аяксом» в Лиге чемпионов. 

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Все фото: Marca
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