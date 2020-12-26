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#Спартак #Футбол #Лига чемпионов

УЕФА назвал «Спартак» лучшим русским клубом в истории Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов

2 часа назад

УЕФА составил рейтинг лучших клубов в истории ЛЧ и КЕЧ. Организация охватила отрезок с 1955 года по 2020-й.

Топ-5 выглядит так:

1. «Реал».

2. «Бавария».

3. «Барселона».

4. «Манчестер Юнайтед».

5. «Ювентус».

Топ из русских клубов:

34. «Спартак».

45. ЦСКА.

58. «Зенит».

91. «Локомотив».

166. «Рубин».

218. «Ростов».

223. «Краснодар».

342. «Торпедо».

374. «Динамо».

501. «Алания».

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