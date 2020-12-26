Спартак
Лига чемпионов
Футбол
УЕФА назвал «Спартак» лучшим русским клубом в истории Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов
2 часа назад
УЕФА составил рейтинг лучших клубов в истории ЛЧ и КЕЧ. Организация охватила отрезок с 1955 года по 2020-й.
Топ-5 выглядит так:
1. «Реал».
2. «Бавария».
3. «Барселона».
4. «Манчестер Юнайтед».
5. «Ювентус».
Топ из русских клубов:
34. «Спартак».
45. ЦСКА.
58. «Зенит».
91. «Локомотив».
166. «Рубин».
218. «Ростов».
223. «Краснодар».
342. «Торпедо».
374. «Динамо».
501. «Алания».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые