Милевский ушел в «Минай». Команда основана в 2015-м и только с сезона-2018/19 имеет профессиональный статус

Артем Милевский перешел в «Минай». В его карьере это десятый клуб и первый украинский впервые с 2013 года. Последним клубом Милевского было «Динамо» из Бреста (играл дважды: 2017-2018, 2019-2020), с которым он взял чемпионат Белоруссии, Кубок и три Суперкубка.

«Минай» – клуб из села Минай в Ужгородском районе. Его основали в 2015 году. С сезона-2018/19 у «Миная» появился профессиональный статус. В сезоне-2019/20 пробился в первую лигу Украины. Сезон-2020/21 – дебютный для «Минай» в украинской Премьер-лиге.