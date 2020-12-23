Триппьер дисквалифицирован на 10 недель по делу о ставках

Полузащитник «Атлетико» Киран Триппьер получил 10-недельную дисквалификацию и штраф на 70 тысяч фунтов от ФА. Причина – нарушение правил о ставках.

В мае ассоциация выдвинула ему обвинение, которое касалось предполагаемых ставок на его переход в июле 2019 года из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

Дисквалификация касается всех футбольных матчей. Так «Атлетико» не сможет выставить Триппьера на следующие 12 матчей, включая первую игру 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».