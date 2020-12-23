«Ювентус» разгромно проиграл «Фиорентине». «Милан» остался единственным клубом топ-5 лиг без поражений

«Ювентус» проиграл «Фиорентине» со счетом 0:3 в 14-м туре Серии А. Это первое поражение клуба в чемпионате за этот сезон.

«Ювентус» набрал 24 очка за 13 матчей Серии А. Отставание от «Милана» теперь составляет семь очков.

«Милан» – единственный клуб из топ-5 лиг, который еще не проигрывал в чемпионате. За 13 матчей «Милан» имеет девять побед и четыре ничьи.