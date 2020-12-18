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Отчет «Баварии» о финансах за 2020-й: низкая прибыль даже с рекордными призовыми за ЛЧ
вчера, 15:54
«Бавария» отчиталась о прибыли за 2020-й год. Клуб выиграл Лигу чемпионов и получил рекордные призовые – 130 миллионов евро. Но из-за пандемии и матчей без зрителей прибыль вышла меньше обычного.
💸 Выручка – 698 млн евро.
💸 Прибыль – 17 млн, а после уплаты налогов – 9,8 млн.
Но клуб доволен такими показателями. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге говорит, что результат хороший, но в следующем году прибыль может быть еще меньше.
В 2019-м «Бавария» после налогов имела прибыль в 46 млн. Это был рекорд для клуба.
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