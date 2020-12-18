Отчет «Баварии» о финансах за 2020-й: низкая прибыль даже с рекордными призовыми за ЛЧ

«Бавария» отчиталась о прибыли за 2020-й год. Клуб выиграл Лигу чемпионов и получил рекордные призовые – 130 миллионов евро. Но из-за пандемии и матчей без зрителей прибыль вышла меньше обычного.

💸 Выручка – 698 млн евро.

💸 Прибыль – 17 млн, а после уплаты налогов – 9,8 млн.



Но клуб доволен такими показателями. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге говорит, что результат хороший, но в следующем году прибыль может быть еще меньше.

В 2019-м «Бавария» после налогов имела прибыль в 46 млн. Это был рекорд для клуба.