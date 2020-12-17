Роберт Левандовски
Футбол
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Левандовски выиграл приз ФИФА лучшему игроку года The Best
вчера, 22:39
В этом году не было «Золотого мяча». Главную персональную награду 2020-го вручала ФИФА – The Best. И номинантов было трое – Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
Из-за пандемии вся церемония проходила в офлайн-формате. А победителем стал Роберт Левандовски. В этом году он взял Бундеслигу, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Кубок Германии.
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