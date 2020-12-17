Роберт Левандовски
Футбол
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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#Роберт Левандовски #Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси

Левандовски выиграл приз ФИФА лучшему игроку года The Best

вчера, 22:39

В этом году не было «Золотого мяча». Главную персональную награду 2020-го вручала ФИФА – The Best. И номинантов было трое – Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Из-за пандемии вся церемония проходила в офлайн-формате. А победителем стал Роберт Левандовски. В этом году он взял Бундеслигу, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Кубок Германии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты про лучшего:
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
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