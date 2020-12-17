Левандовски выиграл приз ФИФА лучшему игроку года The Best

В этом году не было «Золотого мяча». Главную персональную награду 2020-го вручала ФИФА – The Best. И номинантов было трое – Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Из-за пандемии вся церемония проходила в офлайн-формате. А победителем стал Роберт Левандовски. В этом году он взял Бундеслигу, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Кубок Германии.