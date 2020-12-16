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#РПЛ #Футбол #Зенит #Спартак

«Зенит» победил «Спартак» и ушел на зимний перерыв лидером

вчера, 21:52

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» (3:1).

Азмун забил пять голов в трех матчах в декабре. Один из них – «Спартаку»

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Ракицкий 73
Дзюба 90
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Ловрен 22

❄️ В первом тайме «Спартак» не нанес по воротам «Зенита» ни одного удара, но забил гол. Деян Ловрен отметился автоголом.

❄️ «Зенит» набрал 41 очко и ушел на зимний перерыв лидером. У «Спартака» – 35 очков и второе место.

❄️ «Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях восемь лет. Последняя победа в Санкт-Петербурге была в сезоне-2011/12.

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