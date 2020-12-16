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«Зенит» победил «Спартак» и ушел на зимний перерыв лидером
вчера, 21:52
В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» (3:1).
Азмун забил пять голов в трех матчах в декабре. Один из них – «Спартаку»
❄️ В первом тайме «Спартак» не нанес по воротам «Зенита» ни одного удара, но забил гол. Деян Ловрен отметился автоголом.
❄️ «Зенит» набрал 41 очко и ушел на зимний перерыв лидером. У «Спартака» – 35 очков и второе место.
❄️ «Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях восемь лет. Последняя победа в Санкт-Петербурге была в сезоне-2011/12.
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