«Зенит» победил «Спартак» и ушел на зимний перерыв лидером

❄️ В первом тайме «Спартак» не нанес по воротам «Зенита» ни одного удара, но забил гол. Деян Ловрен отметился автоголом.

❄️ «Зенит» набрал 41 очко и ушел на зимний перерыв лидером. У «Спартака» – 35 очков и второе место.

❄️ «Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях восемь лет. Последняя победа в Санкт-Петербурге была в сезоне-2011/12.