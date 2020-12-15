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Чех вернулся и сыграл за молодежку «Челси». Он пропустил на третьей минуте
15 декабря, 00:01
Камбэк дня – Петр Чех вернулся в профессиональный футбол. Вообще-то он был заявлен за «Челси» в АПЛ (на случай, если ковид и непредвиденные обстоятельства оставят команду без всех вратарей). Но первый матч после завершения карьеры сыграл за молодежку «Челси» – дерби против «Тоттенхэма».
Чех вышел в стартовом составе. Вместе с ним в основе сыграл Дэнни Дрикуотер (и удалился спустя 77 минут). Важные хайлайты с участием Чеха:
3-я минута – Чех пропустил первый мяч.
17-я – «Тоттенхэм» забил второй.
«Челси» не сдался – во втором тайме не только отыграл отставание, но и забил третий. Итог – победа молодежки «Челси» (3:2). Она все еще лидер таблицы.
Для Чеха это:
- Первый матч с 29 мая 2019-го (за 565 дней) – тогда он в составе «Арсенала» проиграл «Челси» в финале Лиги Европы.
- Первая победа за 582 дня. В последний раз до завершения карьеры он побеждал в составе «Арсенала» – в АПЛ обыграл «Бернли» (3:1).
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