Чех вернулся и сыграл за молодежку «Челси». Он пропустил на третьей минуте

Камбэк дня – Петр Чех вернулся в профессиональный футбол. Вообще-то он был заявлен за «Челси» в АПЛ (на случай, если ковид и непредвиденные обстоятельства оставят команду без всех вратарей). Но первый матч после завершения карьеры сыграл за молодежку «Челси» – дерби против «Тоттенхэма».

Чех вышел в стартовом составе. Вместе с ним в основе сыграл Дэнни Дрикуотер (и удалился спустя 77 минут). Важные хайлайты с участием Чеха:

3-я минута – Чех пропустил первый мяч.

17-я – «Тоттенхэм» забил второй.

«Челси» не сдался – во втором тайме не только отыграл отставание, но и забил третий. Итог – победа молодежки «Челси» (3:2). Она все еще лидер таблицы.

Для Чеха это: