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«Динамо» З не пропускало голы в пяти матчах Лиги Европы подряд. Матч с ЦСКА прервал эту серию
11 декабря, 01:15
Статистика загребского «Динамо» в этом сезоне Лиги Европы:
🧱 Ничья с «Фейеноордом» (0:0).
🧱 Ничья с ЦСКА (0:0).
🧱 Победа над «Вольфсбергом» (1:0).
🧱 Еще одна победа над «Вольфсбергом» (3:0).
🧱 Еще одна победа над «Фейеноордом» (2:0).
Общий счет после пяти туров – 5:0. И только последний матч – с ЦСКА – прервал серию «Динамо» без пропущенных голов.
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