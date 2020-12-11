«Динамо» З не пропускало голы в пяти матчах Лиги Европы подряд. Матч с ЦСКА прервал эту серию

Статистика загребского «Динамо» в этом сезоне Лиги Европы:

🧱 Ничья с «Фейеноордом» (0:0).

🧱 Ничья с ЦСКА (0:0).

🧱 Победа над «Вольфсбергом» (1:0).

🧱 Еще одна победа над «Вольфсбергом» (3:0).

🧱 Еще одна победа над «Фейеноордом» (2:0).

Общий счет после пяти туров – 5:0. И только последний матч – с ЦСКА – прервал серию «Динамо» без пропущенных голов.