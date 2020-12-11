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#Динамо З #Футбол #Лига Европы #ЦСКА #Фейеноорд #Вольфсберг

«Динамо» З не пропускало голы в пяти матчах Лиги Европы подряд. Матч с ЦСКА прервал эту серию

11 декабря, 01:15

Статистика загребского «Динамо» в этом сезоне Лиги Европы:

🧱 Ничья с «Фейеноордом» (0:0).

🧱 Ничья с ЦСКА (0:0).

🧱 Победа над «Вольфсбергом» (1:0).

🧱 Еще одна победа над «Вольфсбергом» (3:0).

🧱 Еще одна победа над «Фейеноордом» (2:0).

Общий счет после пяти туров – 5:0. И только последний матч – с ЦСКА – прервал серию «Динамо» без пропущенных голов.

Матч завершен
Динамо
Загреб
Гвардиол 28
Оршич 41
Кастрати 75
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бистрович 76
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