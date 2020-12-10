Карим Бензема
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Реал
Бензема – пятый игрок в истории ЛЧ с 50 голами на групповом этапе
10 декабря, 00:24
Карим Бензема оформил дубль в матче «Реала» и «Боруссии» М в последнем туре Лиги чемпионов. «Реал» повел 2:0 в первом тайме.
Теперь у Бензема 50 голов на групповом этапе. Выше – четыре игрока, три из которых в своей карьере выступали также за «Реал».
- 71 – Лионель Месси
- 67 – Криштиану Роналду
- 53 – Рауль
- 50 – ван Нистелрой
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