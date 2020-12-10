Бензема – пятый игрок в истории ЛЧ с 50 голами на групповом этапе

Карим Бензема оформил дубль в матче «Реала» и «Боруссии» М в последнем туре Лиги чемпионов. «Реал» повел 2:0 в первом тайме.

Теперь у Бензема 50 голов на групповом этапе. Выше – четыре игрока, три из которых в своей карьере выступали также за «Реал».