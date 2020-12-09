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#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

«ПСЖ» забил 5 голов «Истанбулу» и выиграл группу H

09 декабря, 22:33

«ПСЖ» и «Истанбул» доиграли матч последнего тура Лиги чемпионов. Французы выиграли крупно, а Неймар оформил третий в истории ЛЧ хет-трик.

Днем ранее матч был отменен из-за скандала: резервный арбитр допустил высказывания в адрес ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды посчитали их расистскими и ушли в раздевалку на 13-й минуте.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 21
Неймар 38
Мбаппе 42
Неймар 50
Мбаппе 62
5:1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Топал 57
  • «ПСЖ» хоть и не играл за день до этого, но вышел из группы ЛЧ, поскольку «Манчестер Юнайтед» уступил «Лейпцигу».
  • Единственная интрига – займет ли «ПСЖ» первое место. Для этого требовалось обыграть «Истанбул», что и произошло.
  • Таблица выглядит так: «ПСЖ» – 12, «Лейпциг» – 12, «МЮ» – 9, «Истанбул» – 3. Французы выше немцев по личным встречам (1:0 дома, 1:2 в гостях).
  • «ПСЖ» и «Лейпциг» сыграют в плей-офф ЛЧ, «МЮ» отправится в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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