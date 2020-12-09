«ПСЖ» забил 5 голов «Истанбулу» и выиграл группу H

«ПСЖ» и «Истанбул» доиграли матч последнего тура Лиги чемпионов. Французы выиграли крупно, а Неймар оформил третий в истории ЛЧ хет-трик.

Днем ранее матч был отменен из-за скандала: резервный арбитр допустил высказывания в адрес ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды посчитали их расистскими и ушли в раздевалку на 13-й минуте.