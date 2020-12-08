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Футбол
Россия начнет отбор к ЧМ-2022 гостевым матчем с Мальтой, а закончит на выезде с Хорватией
08 декабря, 21:29
Продюсер и ведущий «МатчТВ» Сергей Акулинин опубликовал в твиттере расписание квалификации к ЧМ-2022 в группе, где играет сборная России. Все матчи состоятся в 2021 году.
- 24 марта: Мальта – Россия.
- 27 марта: Россия – Словения.
- 30 марта: Словакия – Россия.
- 1 сентября: Россия – Хорватия.
- 4 сентября: Кипр – Россия.
- 7 сентября: Россия – Мальта.
- 8 октября: Россия – Словакия.
- 11 октября: Словения – Россия.
- 11 ноября: Россия – Кипр.
- 14 ноября: Хорватия – Россия.
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