Россия начнет отбор к ЧМ-2022 гостевым матчем с Мальтой, а закончит на выезде с Хорватией

Продюсер и ведущий «МатчТВ» Сергей Акулинин опубликовал в твиттере расписание квалификации к ЧМ-2022 в группе, где играет сборная России. Все матчи состоятся в 2021 году.

24 марта: Мальта – Россия.

27 марта: Россия – Словения.

30 марта: Словакия – Россия.

1 сентября: Россия – Хорватия.

4 сентября: Кипр – Россия.

7 сентября: Россия – Мальта.

8 октября: Россия – Словакия.

11 октября: Словения – Россия.

11 ноября: Россия – Кипр.

14 ноября: Хорватия – Россия.