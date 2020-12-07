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Итоги 17-го тура РПЛ: «Зенит» и «Спартак» делят первое место, ЦСКА отстает на два очка, «Тамбов» упал в зону вылета
07 декабря, 20:57
- «Зенит» и «Спартак» делят первое место, ЦСКА оступился в игре с «Химками» и отстал.
- «Локомотив» обыграл «Рубин» и подтянулся к топ-5.
- «Краснодар» разгромил «Ротор», но от лидеров все так же далек.
- «Тамбов» спустился в зону вылета, «Уфа» уже на пять очков ушла от последнего места.
Матчи следующего тура пройдут 11-13 декабря. Главные из них:
- «Сочи» – «Спартак».
- «Зенит» – «Динамо».
- «Краснодар» – «Локомотив».
- ЦСКА – «Урал».
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