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Итоги 17-го тура РПЛ: «Зенит» и «Спартак» делят первое место, ЦСКА отстает на два очка, «Тамбов» упал в зону вылета

07 декабря, 20:57

«Сочи» победил 2:0 «Ахмат» в последнем матче 17-го тура РПЛ.

Таблица теперь выглядит так:

Матчи следующего тура пройдут 11-13 декабря. Главные из них:

  • «Сочи» – «Спартак».
  • «Зенит» – «Динамо».
  • «Краснодар» – «Локомотив».
  • ЦСКА – «Урал».
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