Райан Шерки
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#Райан Шерки #Футбол #Лига 1 #Лион #Метц

В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней

07 декабря, 10:37

«Лион» в 13-м туре Лиги 1 победил на выезде «Метц» 3:1. В конце команды обменялись удалениями – у хозяев красную карточку получил Бойе, у гостей – Райан Шерки.

  • Шерки в возрасте 17 лет и 111 дней – самый юный игрок, который был удален в чемпионате Франции.
  • На 79-й минуте он заменил Мемфиса Депая. Через 13 минут загубил выгодный момент, после чего столкнулся с вратарем и был наказан удалением.
  • Шерки – воспитанник «Лиона». В Лиге чемпионов он дебютировал в возрасте 16 лет и 102 дней в игре против «Зенита» осенью 2019-го.
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