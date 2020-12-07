В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней

«Лион» в 13-м туре Лиги 1 победил на выезде «Метц» 3:1. В конце команды обменялись удалениями – у хозяев красную карточку получил Бойе, у гостей – Райан Шерки.

Шерки в возрасте 17 лет и 111 дней – самый юный игрок, который был удален в чемпионате Франции.

На 79-й минуте он заменил Мемфиса Депая. Через 13 минут загубил выгодный момент, после чего столкнулся с вратарем и был наказан удалением.

Шерки – воспитанник «Лиона». В Лиге чемпионов он дебютировал в возрасте 16 лет и 102 дней в игре против «Зенита» осенью 2019-го.