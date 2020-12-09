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«Лейпциг» и «ПСЖ» выбили «МЮ» из ЛЧ, хотя матч парижан не состоялся
09 декабря, 00:54
В группе Н Лиги чемпионов перед последним туром «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Лейпциг» набрали по девять очков.
В шестом туре «Лейпциг» принимал «МЮ» и выиграл 3:2. Матч «ПСЖ» с «Истанбулом» прерван из-за расизма.
- Итоговое расположение в группе: «Лейпциг» – 12, «ПСЖ» – 9, «МЮ» – 9, «Истанбул» – 3.
- Когда состоится матч «ПСЖ» – «Истанбул» – пока неизвестно. Но при любом его исходе «МЮ» вылетает из ЛЧ (с парижанами хуже результаты личных встреч – 2:1, 1:3).
- «Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют в плей-офф ЛЧ, «МЮ» вылетел в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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