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#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Манчестер Юнайтед #РБ Лейпциг

«Лейпциг» и «ПСЖ» выбили «МЮ» из ЛЧ, хотя матч парижан не состоялся

09 декабря, 00:54

В группе Н Лиги чемпионов перед последним туром «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Лейпциг» набрали по девять очков.

В шестом туре «Лейпциг» принимал «МЮ» и выиграл 3:2. Матч «ПСЖ» с «Истанбулом» прерван из-за расизма.

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Анхелиньо 2
Айдара 13
Клюйверт 69
3:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 80
Конате 82
  • Итоговое расположение в группе: «Лейпциг» – 12, «ПСЖ» – 9, «МЮ» – 9, «Истанбул» – 3.
  • Когда состоится матч «ПСЖ» – «Истанбул» – пока неизвестно. Но при любом его исходе «МЮ» вылетает из ЛЧ (с парижанами хуже результаты личных встреч – 2:1, 1:3).
  • «Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют в плей-офф ЛЧ, «МЮ» вылетел в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

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