«Барселона» показала худший старт в Примере за 33 года. Месси забил всего четыре гола

К таким показателям привели четыре поражения за десять матчей Примеры. Зато в Лиге чемпионов «Барселона» выиграла все пять матчей в группе.

Лионель Месси – лучший бомбардир «Барселоны» в Примере. Он забил четыре гола, два – с пенальти.