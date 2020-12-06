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#Барселона #Футбол #Лионель Месси #Примера

«Барселона» показала худший старт в Примере за 33 года. Месси забил всего четыре гола

06 декабря, 10:34

«Барселона» проиграла «Кадису» (1:2) и осталась на седьмом месте в Примере. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет 12 очков.

«Барселона» набрала 14 очков за десять матчей. Такого плохого старта не было с сезона-1987/88. Тогда у команды было 13 очков за десять игр.

К таким показателям привели четыре поражения за десять матчей Примеры. Зато в Лиге чемпионов «Барселона» выиграла все пять матчей в группе.

Лионель Месси – лучший бомбардир «Барселоны» в Примере. Он забил четыре гола, два – с пенальти.

Матч завершен
Кадис
Кадис
Хименес 8
Негредо 63
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Алкала 57
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