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Лионель Месси
«Барселона» показала худший старт в Примере за 33 года. Месси забил всего четыре гола
06 декабря, 10:34
«Барселона» проиграла «Кадису» (1:2) и осталась на седьмом месте в Примере. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет 12 очков.
«Барселона» набрала 14 очков за десять матчей. Такого плохого старта не было с сезона-1987/88. Тогда у команды было 13 очков за десять игр.
К таким показателям привели четыре поражения за десять матчей Примеры. Зато в Лиге чемпионов «Барселона» выиграла все пять матчей в группе.
Лионель Месси – лучший бомбардир «Барселоны» в Примере. Он забил четыре гола, два – с пенальти.
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