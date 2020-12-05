Лучший бомбардир Лиги Европы забивает там чаще, чем в чемпионате Польши

Прямо сейчас Микаэль Исхак – лучший бомбардир Лиги Европы. Учитывая квалификацию, он провел девять матчей и забил восемь голов. Исхак играет за польский «Лех».

Его статистика в чемпионате Польши: 10 матчей, 6 голов, ассист. Перед стартом сезона-2020/21 Исхак перешел в «Лех» из «Нюрнберга».

Исхаку 27 лет. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.