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#Микаэль Исхак #Футбол #Лига Европы #Лех #чемпионат Польши

Лучший бомбардир Лиги Европы забивает там чаще, чем в чемпионате Польши

05 декабря, 13:05

Keystone Press Agency/Global Look Press

Прямо сейчас Микаэль Исхак – лучший бомбардир Лиги Европы. Учитывая квалификацию, он провел девять матчей и забил восемь голов. Исхак играет за польский «Лех».

Его статистика в чемпионате Польши: 10 матчей, 6 голов, ассист. Перед стартом сезона-2020/21 Исхак перешел в «Лех» из «Нюрнберга».

Исхаку 27 лет. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

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