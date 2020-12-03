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У русских клубов одна победа в 20 матчах в еврокубках в этом сезоне
03 декабря, 23:54
Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.
- «Локомотив»: три ничьи и два поражения.
- «Зенит»: одна ничья и четыре поражения.
- «Краснодар»: одна победа, одна ничья и три поражения.
Лига Европы:
- ЦСКА: три ничьи и два поражения.
Пока только «Краснодар» обеспечил себе право участвовать в еврокубковой весне. «Зенит» и ЦСКА вылетели. «Локомотив» – под вопросом.
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