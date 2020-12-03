У русских клубов одна победа в 20 матчах в еврокубках в этом сезоне

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Лига чемпионов:

«Локомотив»: три ничьи и два поражения.

«Зенит»: одна ничья и четыре поражения.

«Краснодар»: одна победа, одна ничья и три поражения.

Лига Европы:

ЦСКА: три ничьи и два поражения.

Пока только «Краснодар» обеспечил себе право участвовать в еврокубковой весне. «Зенит» и ЦСКА вылетели. «Локомотив» – под вопросом.