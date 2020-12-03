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#Россия #Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Лига Европы #Краснодар #ЦСКА

У русских клубов одна победа в 20 матчах в еврокубках в этом сезоне

03 декабря, 23:54

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Лига чемпионов:

Лига Европы:

  • ЦСКА: три ничьи и два поражения.

Пока только «Краснодар» обеспечил себе право участвовать в еврокубковой весне. «Зенит» и ЦСКА вылетели. «Локомотив» – под вопросом.

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