Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

Дзюба не сыграет с «Брюгге»

02 декабря, 21:46

Инсайд дал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин: Дзюба почувствовал дискомфорт в травмированной мышце. Сначала «Зенит» планировал взять его с собой в Бельгию на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» и оставить в заявке.

Но позже тренерский штаб оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге.

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

UPD: «Зенит» опубликовал состав на матч. Дзюбы нет даже на скамейке.

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