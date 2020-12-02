Артем Дзюба
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Дзюба не сыграет с «Брюгге»
02 декабря, 21:46
Инсайд дал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин: Дзюба почувствовал дискомфорт в травмированной мышце. Сначала «Зенит» планировал взять его с собой в Бельгию на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» и оставить в заявке.
Но позже тренерский штаб оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге.
UPD: «Зенит» опубликовал состав на матч. Дзюбы нет даже на скамейке.
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