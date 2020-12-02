Дзюба не сыграет с «Брюгге»

Инсайд дал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин: Дзюба почувствовал дискомфорт в травмированной мышце. Сначала «Зенит» планировал взять его с собой в Бельгию на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» и оставить в заявке.

Но позже тренерский штаб оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге.