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#Кубок Англии #Футбол #Тоттенхэм #Марин

Первый раз в истории Кубка Англии команда АПЛ сыграет с клубом из восьмой лиги

вчера, 22:58

По результатам жеребьевки на игру третьего раунда Кубка Англии против команды «Марин» приедет «Тоттенхэм». Матч состоится 9 января.

«Марин» выступает в Северной премьер-лиге – седьмой по счету ступени футбольных лиг Англии. Она делится на премьер-дивизион (седьмая лига) и первый дивизион (восьмая). «Марин» играет в первом дивизионе.

• Еще никогда в истории Кубка Англии против клуба АПЛ не играла команда из такого низкого по уровню дивизиона.

• «Марин» однажды играл в третьем раунде Кубка Англии, это произошло в 1992 году.

• Клуб играет на стадионе «Россет Парк» вместимостью 3185 человек.

• «Марин» представляет город Кросби, в котором проживают примерно 50 тысяч человек. Он находится в восьми километрах от Ливерпуля.

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