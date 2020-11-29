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#РПЛ #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #Краснодар #ЦСКА #Лига Европы #Локомотив #Ахмат #Химки #Рубин #Арсенал Тула

Все русские клубы, участвующие в еврокубках, не победили в 16-м туре РПЛ

2 часа назад

Статистика наших команд, которые играют в этом сезоне в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, в 16-м туре РПЛ:

Ни одной победы – два очка из 12 возможных.

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#РПЛ
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#Лига чемпионов
#Зенит
#Краснодар
#ЦСКА
#Лига Европы
#Локомотив
#Ахмат
#Химки
#Рубин
#Арсенал Тула