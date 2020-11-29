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Все русские клубы, участвующие в еврокубках, не победили в 16-м туре РПЛ
2 часа назад
Статистика наших команд, которые играют в этом сезоне в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, в 16-м туре РПЛ:
- «Зенит» – ничья с «Арсеналом» (0:0).
- «Краснодар» – поражение от «Химок» (0:1).
- «Локомотив» – ничья с «Ахматом» (0:0).
- ЦСКА – поражение от «Рубина» (0:1).
Ни одной победы – два очка из 12 возможных.
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