«Уфа» впервые за три месяца победила в РПЛ и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию

Первый раз «Уфа» победила в этом сезоне Премьер-лиги 14 августа – тогда она обыграла «Арсенал» (3:2).

Следующей победы «Уфа» ждала три с половиной месяца, в которых вместилась 13-матчевая безвыигрышная серия:

Четыре ничьи.

Девять поражений.

Шесть забитых мячей.

24 пропущенных.

В 16-м туре РПЛ «Уфа» принимала «Тамбов». Итог – победа 4:0 (хотя могло бы и быть 5:0, но в добавленное время Сергей Рыжиков отбил пенальти).