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«Уфа» впервые за три месяца победила в РПЛ и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию
3 часа назад
Первый раз «Уфа» победила в этом сезоне Премьер-лиги 14 августа – тогда она обыграла «Арсенал» (3:2).
Следующей победы «Уфа» ждала три с половиной месяца, в которых вместилась 13-матчевая безвыигрышная серия:
- Четыре ничьи.
- Девять поражений.
- Шесть забитых мячей.
- 24 пропущенных.
В 16-м туре РПЛ «Уфа» принимала «Тамбов». Итог – победа 4:0 (хотя могло бы и быть 5:0, но в добавленное время Сергей Рыжиков отбил пенальти).
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