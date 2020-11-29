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#Уфа #Футбол #РПЛ #Сергей Рыжиков #Тамбов #Арсенал Тула

«Уфа» впервые за три месяца победила в РПЛ и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию

3 часа назад

Первый раз «Уфа» победила в этом сезоне Премьер-лиги 14 августа – тогда она обыграла «Арсенал» (3:2).

Следующей победы «Уфа» ждала три с половиной месяца, в которых вместилась 13-матчевая безвыигрышная серия:

  • Четыре ничьи.
  • Девять поражений.
  • Шесть забитых мячей.
  • 24 пропущенных.

В 16-м туре РПЛ «Уфа» принимала «Тамбов». Итог – победа 4:0 (хотя могло бы и быть 5:0, но в добавленное время Сергей Рыжиков отбил пенальти).

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