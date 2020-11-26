Где смотреть матч ЦСКА – «Фейеноорд»

Матч стартует в 20:55 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 20:00, будет студия перед игрой.

ЦСКА и «Фейеноорд» уже играли в этом сезоне. «Фейеноорд» выиграл со счетом 3:1. ЦСКА занимает последнее место в группе и отстает от «Фейеноорда» на два очка.

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