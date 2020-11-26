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#Лига Европы #Футбол #ЦСКА #Фейеноорд

Где смотреть матч ЦСКА – «Фейеноорд»

час назад

ЦСКА и «Фейеноорд» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Прогноз на матч ЦСКА – «Фейеноорд»

ЦСКА
Москва
-:-
Фейеноорд
Роттердам

Матч стартует в 20:55 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 20:00, будет студия перед игрой.

ЦСКА и «Фейеноорд» уже играли в этом сезоне. «Фейеноорд» выиграл со счетом 3:1. ЦСКА занимает последнее место в группе и отстает от «Фейеноорда» на два очка.

«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА отреагировал на интервью Черчесова

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Такие итоги предыдущего матча
Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее
Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА
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