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#Лига Европы #Футбол #ЦСКА #Фейеноорд

Прогноз на матч ЦСКА – «Фейеноорд»

час назад

ЦСКА и «Фейеноорд» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Игра стартует 26 ноября в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА – «Фейеноорд»

ЦСКА
Москва
-:-
Фейеноорд
Роттердам

Котировки букмекеров:

Победа ЦСКА – 1,90

Ничья – 3,70

Победа «Фейеноорда» – 3,80

За все время команды провели между собой четыре матча. ЦСКА побеждал один раз, «Фейеноорд» – два. Они уже встречались в этом сезоне. Тогда «Фейеноорд» выиграл со счетом 3:1.

Виктор Гончаренко сказал, что не видит глобальных проблем для ЦСКА в Лиге Европы. Пока ЦСКА занимает последнее место в группе.

Дик Адвокат объяснил: «В России стало больше молодых игроков. Все наладится». За 15 матчей на групповом этапе еврокубков клубы из России ни разу не победили.

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