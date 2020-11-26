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Прогноз на матч ЦСКА – «Фейеноорд»
час назад
ЦСКА и «Фейеноорд» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Игра стартует 26 ноября в 20:55 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
Победа ЦСКА – 1,90
Ничья – 3,70
Победа «Фейеноорда» – 3,80
За все время команды провели между собой четыре матча. ЦСКА побеждал один раз, «Фейеноорд» – два. Они уже встречались в этом сезоне. Тогда «Фейеноорд» выиграл со счетом 3:1.
Виктор Гончаренко сказал, что не видит глобальных проблем для ЦСКА в Лиге Европы. Пока ЦСКА занимает последнее место в группе.
Дик Адвокат объяснил: «В России стало больше молодых игроков. Все наладится». За 15 матчей на групповом этапе еврокубков клубы из России ни разу не победили.
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