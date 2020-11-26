Прогноз на матч ЦСКА – «Фейеноорд»

Котировки букмекеров:

Победа ЦСКА – 1,90

Ничья – 3,70

Победа «Фейеноорда» – 3,80

За все время команды провели между собой четыре матча. ЦСКА побеждал один раз, «Фейеноорд» – два. Они уже встречались в этом сезоне. Тогда «Фейеноорд» выиграл со счетом 3:1.

Виктор Гончаренко сказал, что не видит глобальных проблем для ЦСКА в Лиге Европы. Пока ЦСКА занимает последнее место в группе.

Дик Адвокат объяснил: «В России стало больше молодых игроков. Все наладится». За 15 матчей на групповом этапе еврокубков клубы из России ни разу не победили.