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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Лацио

Где смотреть матч «Лацио» – «Зенит»

23 ноября, 23:12

24 ноября «Лацио» примет «Зенит» в четвертом туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.

Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 22:55.

Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 3
Пароло 22
Иммобиле 55
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 25
  • В третьем туре команды играли в Санкт-Петербурге. На гол Александра Ерохина точным ударом ответил экс-игрок «Локомотива» Фелипе Кайседо – 1:1.
  • Дортмундская «Боруссия» – лидер группы с шестью очками. На одно меньше у «Лацио», еще на одно – у «Брюгге». «Зенит» замыкает таблицу с одним очком.
  • Если «Зенит» проиграет, а «Боруссия» обыграет «Брюгге», российский клуб окончательно лишится шансов на плей-офф.

Прогноз на матч «Лацио» – «Зенит»

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